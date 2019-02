28 fev e 1 mar às 21h30

TEATRO CINEMA de PONTE de SOR

917 500 048 | teatrodaterra@gmail.com

Próximas datas :

CAL – Primeiros Sintomas (Lisboa) 21 a 28 mar

FITEI (Porto) 10 e 11 maio

Chão de Oliva (Sintra) 23 a 26 mai

Adaptação teatral do romance “O Arranca Corações” de Boris Vian com música original de Nico Tricot, a partir do universo poético e musical do autor.

Este romance inquietante de 1953, como retrato anamórfico da realidade, testemunha a nossa eterna perplexidade perante a humanidade. Reflete um universo no limiar do inconsciente, feito de pulsões e de vertigem: é Boris Vian musical e irreverente, com o coração a saltar-lhe da boca, a falar-nos através dum homem sem paixões que precisa de assimilar a experiência dos outros para sentir-se existir; é suspense, ficção científica e onirismo negro, devassante; são os ecos de Jarry e de Arrabal, as marcas das grandes Guerras, a herança do futurismo e a emergência do absurdo; é ironia e derisão; é o amor que oprime; é a pergunta por Deus. E é o espelho de nós próprios, hoje, a viver no limiar do entendimento, a violência misturada nos nossos gestos ternos, a lavagem da nossa culpa e a eminência do esquecimento.

Dramaturgia e encenação: Nuno Nunes; Música e interpretação ao vivo: Nico Tricot; Concepção plástica e figurinos: Patrícia Raposo; Desenho de luz: Cristóvão Cunha; Interpretação: Ana Brandão, Emanuel Arada, Hugo Sovelas, Miguel Damião e Sofia Dias; Fotografia:Estelle Valente; Produção executiva: Diana Almeida

Parcerias: O Espaço do Tempo, Teatro O Bando, Causas Comuns, Teatro da Terra, Primeiros Sintomas e Chão de Oliva

Agradecimentos: Senhorinha Dias, André Marques, Margarida Caldeira, Rui M. Silva, Inês Melo, Vitorino Coragem, João Gonçalves, Raquel Ribeiro dos Santos, Ana Brandão, Hugo Limpinho e Ana Limpinho



Coprodução: Propositário Azul, São Luiz Teatro Municipal e FITEI

Espetáculo financiado pela República Portuguesa – Cultura | DGARTES – Direção Geral das Artes