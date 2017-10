O CAPITÃO E A CIDADE no Up And Coming Film Festival

A curta-metragem de animação foi realizada no âmbito do projecto APRENDER EM FILMES do CINE CLUBE DE VISEU, que consiste na realização de filmes de animação ao longo do ano lectivo. Cada filme integra um conjunto de oficinas que, utilizando o cinema de animação através de diferentes técnicas (pixilação, marionetas de papel recortado e de plasticina, desenhos animados no quadro preto, etc), proporcionam um trabalho organizado em conjunto com alunos e professores. A actividade é orientada pela realizadora Graça Gomes.

No centro da história estão as intervenções e os espaços pensados pelo Capitão: os azulejos do Rossio, a Glorieta Tomás Ribeiro ou a Glória a Grão Vasco. A curta-metragem assenta em personagens inspiradas no universo do nosso protagonista, a saber, o operador de câmara do filme “Viseu” (1930), desenvolvido pelo próprio Capitão Almeida Moreira, e uma camponesa captada neste mesmo filme de promoção da cidade, nos anos 1930, que se cruzam pela cidade, até ao encontro final no Museu Grão Vasco, que o Capitão Almeida Moreira fundou há precisamente 100 anos.

Historicamente, as actividades que envolvem a sensibilização de novos públicos surgiram com o nascimento do próprio CCV. E temos um percurso rico neste campo, com várias experiências, e que foi sistematizado em 1999 no projecto CINEMA PARA AS ESCOLAS. Os cine clubes portugueses foram pioneiros no estudo do cinema e na sua exploração como dispositivo educativo. Esta via pode representar, para o próprio cinema português, a possibilidade de encontrar um público mais informado, esclarecido, e disponível para abordagens criativas e específicas da sua condição.

O CAPITÃO E A CIDADE

ORIENTAÇÃO DE GRAÇA GOMES, COM ALUNOS DO 2.º ANO DO CURSO PROFISSIONAL DE ANIMADOR SÓCIO-CULTURAL DA ESCOLA PROFISSIONAL DE TORREDEITA



