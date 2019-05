Tondela recebeu encontro interconcelhio do Andebol 4 Kids

O Pavilhão Desportivo Municipal de Tondela acolheu, no dia 11 de maio, o encontro interconcelhio do Andebol 4 Kids, onde estiveram frente a frente 12 equipas dos concelhos de Tondela, Nelas e Mortágua.

Este encontro começou por volta das 09:30, tendo colocado em campo cerca de 100 alunos, que constituíram as quatro equipas de cada um dos três concelhos participantes.

Cada um destes três concelhos apresentou duas equipas masculinas/mistas e duas equipas totalmente femininas. Todas as equipas foram compostas por oito alunos, nascidos em 2009/2010 ou depois, que frequentam os 3º/4º anos de escolaridade.

Durante a tarde, as provas foram eliminatórias, até se apurar o vencedor, embora o grande objetivo do Andebol 4 Kids seja essencialmente divulgar e incentivar a prática do andebol na comunidade escolar (1º Ciclo do Ensino Básico).

Na sessão de encerramento do evento, a vereadora da Educação da Câmara Municipal de Tondela, Sofia Ferreira, sublinhou que o Município de Tondela tenta agarrar, sempre que possível, este tipo de iniciativas, uma vez que “o desporto deve acontecer desde cedo”.

“É muito bom ver este Pavilhão colorido com todos estes jovens. Trata-se de um momento que é também de convívio para as nossas crianças e também para os seus pais”, referiu.

Para a vereadora da Educação, mais do que ganhar, este tipo de eventos servem para “estimular o FairPlay, o saber-estar em equipa e o saber partilhar”.

Seguiu-se a entrega de prémios e diplomas aos participantes, entregues pelos vereadores da Câmara Municipal de Tondela, Sofia Ferreira e Pedro Adão, para além da chefe de Divisão da Educação, Raquel Seabra.

O Andebol 4Kids é um projeto que teve início em 2014 e é promovido pela Federação de Andebol de Portugal, envolvendo numa parceria a Associação de Andebol de Viseu, Municípios e Agrupamentos de Escolas.

No próximo dia 25 de maio, Tondela voltará a acolher nova prova de andebol, desta feita o encontro distrital.