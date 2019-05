Comida e hábitos saudáveis conquistam Viseu no fim-de-semana

“Viseu Sabe Bem” decorre nos dias 24 a 26 de maio e oferece experiências e atividades para toda a família. Vegetable Orchestra de Viena estreia-se nos palcos da cidade-jardim

No ano em que Viseu se assume como “Destino Nacional de Gastronomia”, a agenda anual de eventos abre portas a uma iniciativa inédita: o “Viseu Sabe Bem”, um festival de comida saudável e hábitos de bem-estar.

O Parque Aquilino Ribeiro, no coração da cidade, será o berço desta estreia, no próximo fim-de-semana de 24 a 26 de maio.

Este é o primeiro evento gastronómico da cidade, inteiramente dedicado às temáticas da healthy food, das novas tendências vegetarianas e vegan, aos produtos de agricultura biológica, integrada ou de produtores locais, assim como de boas práticas de saúde e bem-estar.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, “esta iniciativa traz para primeiro plano as novas ofertas da ‘Melhor Cidade para Viver’ para uma alimentação saudável e ecológica. Viseu é uma cidade de tradição gastronómica que sabe interpretar novas tendências e necessidades”.

Perto de 50 atividades fazem o programa ao longo de 3 dias. Há showcookings, workshops e oficinas de bem-estar, cinema e animação infantil, atividades para os amigos de quatro patas e concertos. Em permanência, acompanham sete restaurantes locais, um mercado de produtos da terra e expositores com um leque de ofertas alusivo às temáticas do evento.

“Verde & Zen, assim se pode definir este evento”, sublinha o Vereador da Cultura e Turismo, Jorge Sobrado. “É a primeira iniciativa pública de larga escala em Viseu dedicado à alimentação saudável e a práticas de bem-estar, com uma programação cultural muito inspiradora”.

Nesta programação, destaque para uma estreia imperdível. O “Viseu Sabe Bem” trará à cidade-região um grande concerto pela Vegetable Orchestra de Viena, na noite de sábado, dia 25. A performance musical promete, de resto, vestir a rigor o conceito do evento, uma vez que os instrumentos utilizados pelo grupo são feitos a partir de vegetais frescos comprados no Mercado Municipal.

Fundada em 1998, a Orquestra proporciona um espetáculo único, no qual se fundem vários estilos musicais, da música contemporânea ao jazz. Esta é uma experiência que irá apelar a todos os sentidos, até mesmo ao paladar, uma vez que o concerto culminará com a oferta de uma sopa de legumes frescos a todo o público, em jeito de “encore”, e proporcionará também um workshop sobre a criação de instrumentos (domingo, dia 26).

O cartaz musical contará ainda, por estes dias, com as performances do grupo Crassh, que fará as honras de abertura do evento, e da “prata” da casa, com o jovem grupo da Gira Sol Azul – “Osso Ruído” – e Francisco Cappelle.

No campo gastronómico, o dia de abertura é marcado pelo showcooking do Chef Luís Almeida, do Qb Bistrô, aos quais se seguem também outros momentos com os restaurantes Da Terra, Home Sushi & Asian Food e Aromático 64, a Velvet e os projetos Fels Natural, Polo Gastronómico, Frescos da Quinta, Grão-a-Grão e Viseu Vegan Fest.

A par da gastronomia, o evento irá proporcionar aos seus visitantes novos conhecimentos, experiências e terapias alternativas. Em destaque estarão alguns workshops e oficinas alusivas ao método Montessori e à técnica OM Chanting. Outras estratégias e ferramentas para aplicação no quotidiano dos bebés e crianças poderão ser também apreendidas neste programa de atividades.

Depois da sua estreia no “Viseu Doce”, o ciclo de conversas “A Gastronomia e o Resto” regressa à mesa redonda, no sábado, dia 25, com uma nova temática – “Healthy Generation! Somos o que comemos” -, que contará com a participação de Jorge Sobrado, Carolina Oliveira, Ângelo Rocha e o Chef Luís Almeida.

Já o mercado local, com produtos “made in” Viseu, trará uma oferta recheada para todos os gostos e paladares. Das frutas e legumes, aos frutos secos, doces e compotas, queijos, sumos naturais, mel, biscoitos e bolos tradicionais e ainda produtos de cosmética.

Os mais novos terão aqui um espaço privilegiado de atividades ao ar livre. A Ânimus estará em permanência com um conjunto de jogos que apelam à exploração da natureza e oficinas criativas.

O cinema sai também à rua e ocupa o centro do Parque, num auditório improvisado, para que os petizes possam assistir a grandes clássicos, como é o caso do filme “Ratatouille”. Haverá ainda momentos de teatro alusivos à gastronomia.

Atividades de leitura e hora do conto estarão também disponíveis, junto ao espaço do Bibliobus.

O “Viseu Sabe Bem” é uma iniciativa organizada pelo Município de Viseu e a Viseu Marca. São patrocinadores do evento a NOTCH by Vale & Filhos e a Celar.