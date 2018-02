“O planeta limpo de Filipe Pinto + energia” em Tondela e Campo de Besteiros

A Biblioteca Municipal de Tondela e as Bibliotecas da Rede Concelhia promovem, no próximo dia 13 de março, três sessões de apresentação do livro “O planeta limpo de Filipe Pinto + energia”, para os alunos do primeiro ciclo do concelho.

As sessões terão lugar às 09:30 e às 11:00 no Auditório da ACERT, em Tondela, e às 14:30, na Escola Básica de Campo de Besteiros. Contam com a participação do jovem músico Filipe Pinto, vencedor do programa Ídolos em 2010 e autor das músicas que acompanham o livro.

Este livro tem por principal objetivo chamar a atenção dos mais jovens para o papel que as energias renováveis, a par da reciclagem e da reutilização dos resíduos, desempenham para a preservação e para a sustentabilidade do ambiente.