O Presente de César, um espetáculo de teatro culinário, da Rede Cultural da CIM VDL, chegará ao público de Aguiar da Beira no próximo dia 9 de fevereiro de 2019.

O teatro terá lugar no espaço (cedido) Quinta dos Vilhenas, em Gradiz, entre as 19h30 e as 22h00.

…

Durante cerca de 2h30, o Teatro Viriato (autor do projeto) irá confecionar e servir um jantar com sabor a ficção, procurando retratar ” os dramas vividos em família daqueles que partem do território Dão Lafões, para pescar um peixe, que se pesca longe. E os dramas daqueles que ficam. A terra é larga. O mar é muito. A espera é grande. A vida no mar e a vida num prato”.

A participação é GRATUITA, mas sujeita a INSCRIÇÃO até ao dia 06 de fevereiro na BIBLIOTECA MUNICIPAL, sendo limitada a 60 pessoas.