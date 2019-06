O sucesso da II Edição da Festa da Cereja

A Câmara Municipal de Tabuaço voltou a apoiar e promover, pelo segundo ano consecutivo, a Festa da Cereja, com organização da União de Freguesias de Távora e Pereiro. O evento, cujo enfoque principal foi, evidentemente, a Cereja, teve lugar no passado domingo, 16 de Junho, em Távora e, além de vários grupos de animação contou, novamente, com a Feira dos Produtos Locais e Regionais e a Missa Campal com a bênção das cerejas.

Segundo a Câmara Municipal de Tabuaço, a realização desta iniciativa prende-se, acima de tudo, com a necessidade de divulgar um produto que é de excelência, tem qualidade e cuja produção tem vindo a aumentar ao longo dos últimos anos, graças ao empenho dos produtores. Tal como no ano passado, a Festa a Cereja foi inserida num roteiro turístico divulgado nas várias unidades turísticas, nomeadamente, Quintas, Hotéis e Postos de Turismo da Região.

Carlos Carvalho, autarca Tabuacense, defende que “é imperativo divulgar e dar a conhecer o que temos de melhor”.