Obra do novo espaço do Arquivo Municipal avança

Empreitada está orçada em 692 mil euros tem um prazo de execução de 245 dias

O Município de Viseu consignou esta quarta-feira, 30 de outubro, a obra de adaptação da cave da Igreja Madre Rita para Arquivo Municipal.

A empreitada, orçada em 692 mil euros e com um prazo de execução de 245 dias, foi consignada à empresa Irmãos Almeida Cabral.

A intervenção consiste na reconversão do interior da segunda cave do edifício, adaptando-a com as características que permitam acolher o depósito dos documentos, áreas de trabalho para funcionários e para os requerentes que pretendam consultar os documentos ali existentes.

“Este era um problema que fica resolvido para os próximos 50 anos. Trata-se de uma obra devidamente estruturada, que permitirá ter um arquivo de toda a documentação da autarquia e, desta forma, prestar um melhor serviço ao cidadão”, refere o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, adiantando que “o investimento é 100% municipal”.

O projeto contempla ainda instalações elétricas e de telecomunicações, sistemas de climatização e ventilação e sistema de controlo de incêndios.