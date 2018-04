Obras na rua da Bomba, em Ranhados, motivam alteração de percurso da linha 10 (autocarro STUV)

Alteração do percurso no sentido Ranhados-Viseu manter-se-á até 3 de junho

Em virtude da empreitada de reabilitação da passagem hidráulica na Ribeira das Gamelas, sita da Rua da Bomba, em Ranhados, foi alterado provisoriamente o percurso do autocarro da linha nº 10 da STUV, que abrange a esta freguesia. Em vigor nos próximos dois meses, até 3 de junho, esta alteração está afeta ao percurso no sentido Ranhados-Viseu.

Concretamente, ao invés da passagem pela Rua da Bomba, o autocarro fará o desvio pela Rua de Barbodelos e Rua dos Formarigos, retomando o percurso normal no Largo do Cruzeiro. Os cidadãos que habitualmente utilizam a paragem da Rua da Bomba 2, devem passar a utilizar, durante este período, as paragens da Rua da Bomba 1, Rua do Cruzeiro 3 ou Largo do Cruzeiro.