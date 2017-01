Obras no concelho de Penedono condicionam trânsito

A Infraestruturas de Portugal está a desenvolver uma empreitada de melhoria das condições de atravessamento pedonal sobre a EN229, na freguesia de Beselga, concelho de Penedono.

Esta intervenção visa a substituição da atual Passagem Superior de Peões com a construção de uma nova travessia em betão armado, assegurando o atravessamento pedonal em melhores condições de acesso e em total segurança.

No desenvolvimento destes trabalhos, entre as 13H00 e as 18H00 de amanhã (10 de janeiro), o trânsito neste local irá processar-se de forma alternada e limitado a uma velocidade máxima de circulação de 30Km/h, por forma a permitir o desmantelamento da atual estrutura, em boas condições de segurança para trabalhadores e automobilistas.

Para melhoria da segurança e fluidez de tráfego, o condicionamento de de trânsito será acompanhado por agentes da autoridade policial.