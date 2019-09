“ODEITH” DESAFIA ARTISTAS A JUNTAREM-SE AO MOVIMENTO “FILL THE CULTURE”

Talentos emergentes do street Art Nacional são convidados a entrar no movimento e mostrar o seu trabalho em 18 localizações diferentes do país.

O artista de arte urbana, Odeith, lançou o mote “Fill the Culture”, com o objetivo de descobrir talentos no street art nacional. Foram selecionados 18 artistas que irão apresentar o seu talento por 18 localizações diferentes, de norte a sul de Portugal.

Os artistas foram desafiados a pintar um contentor que estará em exposição em cada uma das cidades. Estes poderão começar os seus trabalhos a partir do dia 24 e concluí-lo até ao dia 27, o dia do grande reveal.

A partir de 30 de setembro, os trabalhos estarão a votos na página de Instagram Fill the Culture. A intervenção que tiver mais “likes” ganha uma viagem para duas pessoas a uma cidade europeia.

18 artistas, 18 locais

– Guel, Viana do Castelo

– Filipe Moc, Braga

– laneskyy, Vila Real

– Gonçalo Gaiola, Coimbra

– Tropic.pt, Aveiro

– Jaf, Viseu

– Binauau, Guarda

– Drakos, Porto

– Basilio, Leiria

– Neatart, Castelo Branco

– Caril, Santarém

– Pedro Loureiro, Lisboa A e SKRAN, Lisboa B

– Smile, Setúbal

– Davide Alves, Évora

– Lume, Faro

– Navi the Charater, São Miguel, Açores

– Henrique leal.art, Funchal

Foto : JAF