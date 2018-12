Odete Paiva nomeada diretora do MNGV

Nota Curricular

Nome: Odete Maria de Matos Paiva

Naturalidade: S. Pedro do Sul

Habilitações Académicas:

Doutoramento em Turismo, Lazer e Cultura – área de Património e Cultura, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

Mestrado em Museologia e Património Cultural, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

Curso de Estudos Superiores Especializados em Museologia e Gestão, (CESE), pela Escola Superior de Educação, do Instituto Politécnico de Viseu.

Curso de Estudos Superiores Especializados (CESE) em Administração Escolar, pelo Instituto Superior de Educação e Trabalho.

Licenciatura em Ensino de Português/História/Estudos Sociais, pela Escola Superior de Educação, do Instituto Politécnico de Viseu.

Experiência Profissional:

Professora Adjunta convidada, com contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo (setembro 2017 a julho 2018), da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, do Instituto Politécnico de Viseu, onde leciona as disciplinas de Introdução ao Turismo, História da Arte e da Cultura e de Turismo e Património, da licenciatura em Turismo.

Professora Assistente convidada, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, do Instituto Politécnico de Viseu, desde setembro de 2000 a julho de 2017, onde lecionou as unidades curriculares de História da Arte e da Cultura, Língua e Cultura Portuguesa e Turismo e Património, na licenciatura em Turismo.

Professora assistente convidada, da Escola Superior de Educação, do Instituto Politécnico de Viseu, de março de 1997 a dezembro de 1999, onde exerceu funções na área das Ciências Sociais e lecionou as unidades curriculares de História Universal da Arte II e História da Arte em Portugal.

Professora do Quadro de Agrupamento, com contrato de trabalho por tempo indeterminado com o Ministério da Educação, desde 3 de setembro de 1989, no grupo 200, do Ensino Básico, Português-História.

Outras experiências profissionais:

Bolseira de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), Ministério da Educação e Ciência, de janeiro de 2011 a setembro de 2013, para desenvolver o projeto “Autenticidade e Centros Históricos Património Mundial”.

Investigadora do Centro de Investigação do CI&DETS – Centre for Studies in Education, Technology and Health – Instituto Politécnico de Viseu.

Investigadora do Centro de Investigação das Universidades de Coimbra, Porto e Minho – CEGOT – Centro de Estudos Geográficos e de Ordenamento do Território, Grupo 3 – Paisagens culturais, turismo e desenvolvimento.

Vereadora da Câmara Municipal de Viseu 2013/2017 para a área da Cultura, Património e Turismo.