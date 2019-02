Jogador de Futebol faz esta segunda-feira lançamento inédito dos novos comandos personalizáveis PLAYSTATION 4 para o mundo

EDUARDO SALVIO apresentará à imprensa nacional e internacional a TSWARRIORPLAYERâ, a sua nova marca de comandos personalizáveis para a PlayStation 4, que decorrerá no próximo dia 11 de Fevereiro de 2019, no El Corte Inglés, em Lisboa.

Conscientes que os controladores são o fator determinante, tanto para os gamers de elite, como para os jogadores ocasionais, o atleta argentino apresenta uma solução que permite customizar, ao gosto de cada jogador, o seu comando da Playstation 4. O TSWARRIORPLAYER vai assim ao encontro das mais variadas necessidades, apostando na qualidade e tornando-o um espelho da personalidade de cada amante dos videojogos.

A criatividade é a última fronteira. Cada jogador poderá ter agora o comando dos seus sonhos, irrepetível e único.

Os novos comandos personalizados já são exportados para diferentes geografias e serão agora oficialmente apresentados ao mercado nacional e internacional, com a presença do jogador e inúmeras personalidades do mundo do desporto e entretenimento.