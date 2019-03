“OLHARES SOBRE A EDUCAÇÃO VII” EM CONGRESSO NA ESEV

A Escola Superior de Educação (ESEV) do Instituto Politécnico de Viseu (IPV) realiza, a 11de abril de 2019, a 7.ª edição do congresso “Olhares sobre a Educação”. Este congresso está focado nas problemáticas da educação, em particular aquelas que têm incidência na formação de professores. Como tem vindo a ser hábito, este encontro tem quatro secções principais. Inicia com uma conferência plenária a cargo de um professor da ESEV que terminou recentemente o seu trabalho de doutoramento. O espaço seguinte é constituído por workshops paralelos que abordam problemáticas importantes no contexto educativo. O terceiro espaço é ocupado por pósteres submetidos pelos participantes que relatam experiências de ensino, realizações educativas, projetos de intervenção ou projetos de investigação no campo da educação. O congresso termina com um painel focado na relação entre a ESEV e as escolas, apresentando e discutindo projetos em curso.

As inscrições são gratuitas e abertas à comunidade da ESEV e à comunidade educativa envolvente. Decorrem até ao dia 4 de abril em https://www.esev.ipv.pt/mat1ciclo/olhareseducacao/