Oliveira de Azeméis – Detido por furtos em interior de veículo

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Viseu, no dia 16 de setembro, deteve um homem de 60 anos, pela prática de vários crimes de furto em interior de veículo, no concelho de São Pedro do Sul.

No seguimento de diligências de investigação, em que o visado é suspeito de ter praticado mais de 100 furtos em interior de veículo na zona norte e centro do país, foi realizada uma busca domiciliária e duas não domiciliárias (uma em veículo e outra num barracão), de onde se destaca a apreensão de:

· Uma viatura;

· Um motociclo;

· Dois telemóveis;

· Um computador portátil;

· Três relógios;

· Acessórios informáticos;

· Três pares de óculos.

O detido, com antecedentes criminais pela prática de furtos em interior de veículo, residências e em estabelecimentos comerciais, já cumpriu três penas efetivas de prisão de oito anos cada (24 anos no total), após ser presente ao Tribunal Judicial de São Pedro do Sul, foi-lhe aplicada a pena de prisão domiciliária.