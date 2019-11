Oliveira de Frades – Apreensão de armas em processo de violência doméstica

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Oliveira de Frades, no dia 15 de novembro, identificou um homem com 42 anos, ao qual apreendeu armamento no âmbito de um processo crime, no concelho de Oliveira de Frades.

No âmbito de uma investigação pelo crime de violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito ameaçava de morte a vítima, dizendo que a mataria com um tiro. O homem agredia psicologicamente e constrangia socialmente a sua ex-companheira de 34 anos, tendo sido dado cumprimento a um mandado de busca, domiciliária e em veículo, que culminou na apreensão de:

· Uma espingarda de caça, calibre 12;

· Uma pistola calibre 6,35mm;

· 29 cartuchos de calibre 12;

· Três munições, calibre 6,35mm.

A operação contou com o reforço do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Viseu.