Oliveira de Frades em campanha de prevenção dos maus tratos na infância

No âmbito do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oliveira de Frades em parceria com o Município, o Agrupamento de Escolas, a GNR e o CLDS3G assinala esta data com diversas atividades, entre as quais, a colocação de um laço azul na rotunda “Raízes de Oliveira”.

Esta iniciativa, a par de outras que já se encontram a decorrer, tem como objetivos alertar a comunidade para o seu papel na prevenção dos maus tratos infantis e juvenis, promover a prática de uma parentalidade positiva nas famílias e consciencializar crianças e jovens para os seus direitos e deveres.

O movimento Laço Azul teve a sua origem na Virgínia, nos Estados

Unidos, em 1989, onde Bonnie W. Finney divulgou a história trágica dos maus tratos aos seus netos. Para despertar consciências e sobretudo suscitar questões, a avó amarrou à antena do seu automóvel uma fita azul, a cor das nódoas negras dos seus netos. A fita servia de mote para contar os acontecimentos dramáticos e alertar para a problemática dos maus tratos na infância. Esse primeiro laço deu origem a um movimento, que rapidamente ganhou dimensão mundial.