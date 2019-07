OLIVEIRA DE FRADES INAUGURA ILHAS ECOLÓGICAS

O Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, Paulo Ferreira, o VicePresidente, Carlos Pereira, a Vereadora, Clara Vieira, e o Secretário Executivo da

Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, José Portela, inauguraram

hoje, dia 5 de julho, uma das onze ilhas ecológicas instaladas no concelho de Oliveira

de Frades.

Cada ilha ecológica é constituída por três reservatórios para papel e cartão; plástico e

metal e vidro, possuindo uma maior capacidade que os contentores, atualmente,

existentes.

Este investimento, na recolha seletiva dos resíduos sólidos urbanos, permite diminuir a

pegada ecológica, facilitando a redução de odores, a ocupação do espaço em superfície

e o seu impacto visual.