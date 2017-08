Tondela – Apreensão de artigos contrafeitos avaliados em mais de 131 mil euros

O Comando Territorial de Viseu, através do Destacamento Territorial de Santa Comba Dão, apreendeu, no dia 14 de agosto, em Tondela, 2 892 artigos contrafeitos no valor de 131 435 euros e identificou 12 suspeitos.

A apreensão foi efetuada no decorrer de uma operação na feira semanal de Tondela, tendo sido apreendido diversas peças de roupa, calçado e carteiras.

Foi dado conhecimento ao Departamento de Investigação e Ação Penal do Tribunal Judicial da Comarca de Viseu.

A operação teve o apoio de militares do Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção e do Destacamento de Ação Fiscal de Coimbra.