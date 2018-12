Operação “Natal Tranquilo”

A Guarda Nacional Republicana (GNR) intensifica, a partir de hoje, 21 de dezembro e até ao final da próxima quarta-feira, dia 26 de dezembro, em todo o território nacional, o patrulhamento rodoviário para as vias de maior tráfego nesta altura do ano, em resultado das deslocações de inúmeras pessoas para a celebração da quadra natalícia.

Durante a operação, serão empenhados, diariamente, mais de 1400 militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais, com o objetivo de prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, no sentido de lhes proporcionar uma deslocação em segurança.

A GNR terá especial preocupação com os comportamentos de risco dos condutores, que por vezes são motivadores de sinistralidade grave. Assim, os militares estarão particularmente atentos:

A manobras perigosas;

À correta sinalização e execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem;

À utilização indevida do telemóvel;

À não circulação na via mais à direita em autoestradas e itinerários principais e complementares;

Ao excesso de velocidade;

À incorreta ou a não utilização do cinto de segurança e/ou dos sistemas de retenção para crianças.

Para que os condutores tenham um “Natal Tranquilo”, a GNR aconselha a que: