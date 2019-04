Operação “Páscoa”

No período de 18 a 22 de abril, prevendo-se um aumento significativo do fluxo de tráfego, a Guarda Nacional Republicana (GNR) irá intensificar o patrulhamento e a fiscalização nos principais eixos rodoviários, com o objetivo reduzir os índices de sinistralidade e de apoiar os utentes das vias, proporcionando-lhes uma deslocação em segurança.

Tradicionalmente, esta época carateriza-se pela reunião das famílias e por corresponder ao período de férias escolares e profissionais de muitos Portugueses, provocando geralmente um aumento significativo do tráfego rodoviário, em consequência das deslocações de inúmeras pessoas dos locais de residência habitual para as regiões de origem. Ainda a contribuir para o aumento do tráfego, particularmente nos itinerários principais de ligação ao país vizinho, prevê-se que um grande número de cidadãos de nacionalidade espanhola aproveitem a ocasião para visitar o nosso país.

A GNR, através dos Comandos Territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito, terá especial preocupação com os comportamentos de risco dos condutores, sobretudo os que ponham em causa a sua segurança e a de terceiros.

Assim, os militares estarão particularmente atentos:

A manobras perigosas;

À correta sinalização e execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem;

À utilização indevida do telemóvel;

À condução sob a influência do álcool e substâncias psicotrópicas;

Ao excesso de velocidade;

À incorreta ou não utilização do cinto de segurança e/ou dos sistemas de retenção para crianças;

Às condições de segurança dos veículos.

Para que os condutores tenham uma Páscoa em segurança, a GNR aconselha a que: