Operação policial na baixa da cidade

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, no âmbito de uma operação de combate ao

tráfico/consumo de estupefacientes, desencadeou uma operação policial na zona baixa desta

cidade, que culminou na detenção de dois cidadãos de 44 e 47 anos de idade por terem na

sua posse produto estupefaciente.

Os detidos, já referenciados por esta Polícia por tráfico de estupefacientes,

regressavam da cidade do Porto, onde adquiriam a droga para vender nesta cidade, quando

foram surpreendidos na posse de cerca 640 doses individuais de Heroína e 900 doses de

Cocaína.

Nesta operação foi ainda identificado e constituído arguido, bem como sujeito a Termo

de Identidade e Residência, um cidadão de 50 anos de idade por ter na sua posse cocaína

que daria para cerca de 50 doses individuais.

Para além da apreensão do produto estupefaciente, foi ainda apreendido 1320 euros

em dinheiro, que se suspeita ser proveniente da atividade ilícita.