Operação “Via Livre” Circulação rodoviária pela via mais à direita

Entre os dias 12 e 14 de abril, a Guarda Nacional Republicana (GNR), através de militares dos Comandos Territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito, irá realizar uma operação de fiscalização rodoviária em todo o Continente, no sentido de evitar a circulação de veículos pela via do meio ou da esquerda, sem que exista tráfego na via mais à direita das autoestradas e vias reservadas a automóveis e motociclos.

Tal conduta, provoca constrangimentos à segurança rodoviária e à fluidez do tráfego, o que muitas vezes motiva a ocorrência de comportamentos desviantes e o cometimento de outras infrações por parte dos restantes condutores, potenciando as ultrapassagens pela direita ou a redução brusca da velocidade, aumentando assim as possibilidades de ocorrência de acidentes.

No ambiente rodoviário, a GNR tem dedicado o seu esforço na consciencialização dos demais utentes da via para a não adoção de comportamentos de risco, que constituam uma ameaça para a segurança dos condutores, passageiros e peões, procurando assim reduzir os índices de sinistralidade.