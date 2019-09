Oradores de prestígio vão abordar “Memórias em Lamego”

À quarta edição, a “Conferência Murganheira” vai reunir na cidade de Lamego três oradores de grande prestígio nacional: o médico psiquiatra Júlio Machado Vaz, o investigador de história contemporânea José Pacheco Pereira e o arquiteto Carlos Magalhães. Mais uma vez, Manuel Sobrinho Simões, médico e diretor do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular e Celular da Universidade do Porto (IPATIMUP), é o moderador convidado desta conferência. “Memórias em Lamego” será o tema escolhido para as intervenções deste ano.

Aberta à participação do público em geral, a “Conferência Murganheira” decorre no Teatro Ribeiro Conceição, no dia 12 de outubro, sábado, a partir das 16 horas.