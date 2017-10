ÓRGÃOS ELEITOS PARA A CÂMARA E ASSEMBLEIA MUNICIPAL TOMARAM POSSE

Decorreu no fim da tarde de segunda-feira, 16 de outubro, no Auditório Municipal de Sabrosa, a cerimónia oficial da instalação dos membros eleitos para a Câmara e Assembleia Municipal.

A cerimónia iniciou-se com a tomada de posse do novo executivo municipal, presidido pelo novo Presidente da Câmara Municipal, Domingos Carvas, que na sua intervenção assumiu “que será sempre o presidente de todos os sabrosenses” prometendo “cumprir o programa eleitoral apresentado”. Muito ovacionado pelos presentes, vincou ainda que irá dirigir o seu mandato numa lógica de responsabilidade perante o povo, e continuará a pautar “por uma proximidade com a população”. “A Câmara Municipal de Sabrosa terá sempre a porta aberta para os cidadãos”, frisou.

Outro ponto alto da cerimónia coincidiu com a tomada de posse do novo Presidente da Assembleia Municipal, José Marques, antigo presidente da Câmara durante 11 anos, que defendeu o poder autárquico como um espaço de cidadania e de construção, numa articulação sempre presente entre os diversos órgãos, desejando também um mandato profícuo ao Presidente da Câmara Municipal.

No final da cerimónia foi servido um porto de honra a todos os presentes, devidamente acompanhado pelas famosas cavacas, típico doce local, e pelo famoso vinho generoso da região.