Jornadas Educar para a Morte, Viseu, 25-26 de outubro de 2019

Na sequência do I Congresso Internacional A Morte: Leituras da Humana Condição, o Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização vai organizar, a convite da Câmara Municipal de Viseu e em parceria com esta e com outras instituições, as Jornadas Educar para a Morte.

Com uma incidência marcadamente prática e pedagógica, as Jornadas abarcarão áreas como sociedade e comunicação, psicologia e psiquiatria, arte e educação, e contarão entre as suas atividades conferências plenárias, mesas-redondas, comunicações livres e oficinas de trabalho.

É objetivo das Jornadas fornecer ferramentas que capacitem pais, professores, cuidadores, formadores e profissionais de diversas áreas para a ultrapassagem concreta da perplexidade originada por situações de morte nos seus âmbitos de atuação, e a criação de condições para a prestação de uma ajuda eficaz às pessoas em luto.

As Jornadas serão acreditadas como ação de formação para professores e as inscrições limitadas a 150 pessoas. Encontram toda a informação permanentemente atualizada em https:// jornadaseducarparamorte.pt/