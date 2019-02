Orquestra CemNotas convidada para concerto inédito

A Orquestra CemNotas, de Moimenta da Beira, está verdadeiramente em alta. Depois do prestigiante convite para trabalhar num projeto de música e dança com o Palácio do Gelo, em Viseu, que arranca já este mês de Fevereiro e se estende ao longo do ano 2019, recebeu agora nova solicitação de outra grande superfície comercial, o “Nosso Shopping”, da cidade de Vila Real, também para trabalhar num novo, inédito e pedagógico projeto de um concerto que utilizará instrumentos reciclados. O projeto, que contará também com alunos da Escola Diogo Cão, de Vila Real, terá ali estreia, mas os promotores querem levar o concerto ao país todo com o objetivo de alertar e incentivar para a necessidade da importância da reciclagem. Este concerto terá convidados especiais, como por exemplo Gilberto Costa, um grande guitarrista Português.