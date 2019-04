Orquestra CemNotas estreia novo palco da FNAC, no Palácio do Gelo, em Viseu

Ainda faltam duas semanas e pouco, mas fica já divulgado porque o acontecimento merece. É dia 19 de abril, às 16 horas, que a Orquestra CemNotas, de Moimenta da Beira, realiza um concerto inédito estreando o novo palco da FNAC, no Palácio do Gelo, em Viseu, atualmente em obras de profunda reestruturação. Ainda no Palácio do Gelo, mas já no próximo domingo, 7 de abril, a Orquestra CemNotas & Academia de Dança Dezpassitos realizam um workshop sobre uma causa que abraçaram: a importância da reciclagem. Essa defesa em prol do meio ambiente impeliu Ricardo Pereira, diretor da orquestra, a fazer com que os concertos de música e dança, durante este ano 2019, utilizem instrumentos e roupas de dança recicladas. O objetivo primordial é esse mesmo: sensibilizar para a importância vital da reciclagem.