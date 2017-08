Os Cinco continentes cabem na Volta a Portugal 24 Nacionalidades presentes na Grande Partida em Lisboa

Começa esta sexta-feira, 4 de agosto, o grande festival do verão, a Volta a Portugal em Bicicleta, que durante duas semanas vai animar as estradas portuguesas num inimitável e extenso evento social que atravessa gerações e percorre várias regiões do país.

Será um contrarrelógio individual curto, não chega aos cinco quilómetros e meio com partida e chegada à Praça do Império, em Lisboa, que fará o Prólogo desta edição ajudando, desde logo, a definir o título de “Rei da Volta 2017”, Camisola Amarela Santander Totta. O percurso está delineado na zona nobre e ribeirinha da Capital.

O francês Kevin Lebreton (Armée de Terre) será o primeiro a desfilar quando passarem seis minutos das 15 horas. O vencedor da Volta do ano passado, Rui Vinhas (W52-FC Porto), será o último a entrar em competição às 17h25.