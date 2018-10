Os danos da tempestade tropical Leslie no concelho de Tondela

A tempestade tropical Leslie, que se fez sentir durante a última noite, derrubou muitas árvores na generalidade das freguesias do concelho de Tondela, o que obrigou a uma atuação durante toda a noite. Entre as situações mais críticas, para além da interrupção de fornecimento de energia na área da serra do Caramulo, destaca-se a queda de árvores em algumas viaturas e edifícios, nas freguesias de Canas de Santa Maria e Lajeosa do Dão, que estão as ser acompanhadas, com a devida atenção, pelos serviços do Município de Tondela e respetivas Juntas de Freguesia. Todo este trabalho, que se encontra a ser realizado, conta com o empenho das Corporações de Bombeiros e da GNR, para além de equipas das freguesias que se encontram no terreno a proceder ao corte de algumas árvores. No concelho de Tondela não se registou qualquer ferido ou desalojado em consequência da tempestade tropical Leslie. Por último, um reconhecimento pelo sentido de civismo e pela precaução, decorrente dos diferentes apelos que foram feitos durante a noite, para que todos se mantivessem nas duas habitações. Responder Encaminhar