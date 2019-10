A Freguesia de Viseu, no âmbito do seu projeto “Viseu Terra D`Arte” vai inaugurar no próximo dia 26 de outubro; às 18H30, na Pousada de Viseu a exposição OUTONALIDADES do artista Carlos Almeida.

” O outono entra em Viseu pelo coração… senta-se no Rossio sobre bancos velhos… alonga-se pelo Fontelo em sinfonia de cores… brinca no parque Aquilino entre pombas e risos de crianças… encosta-se a uma bengala por entre bairros antigos… e depois alberga-se no peito de cada um como uma esperança e uma saudade… Outonalidades…”

Ficam aqui alguns dados do professor e artista Carlos Almeida:

Nascido em Lisboa, criado em Santa Cruz da Trapa, aperfeiçoado em Viseu onde vive desde 1987. Professor de História, dirigente associativo/animador cultural na Associação Gicav, que ajudou a fundar, e onde tem colaborado como Diretor do Festival Internacional de Banda Desenhada de Viseu (desde a década de 80). Foi em Santa Cruz da Trapa (donde é natural) que se iniciou nas lides culturais e nas artes plásticas, fundando a Associação ARCA nos anos oitenta.

Possui obras artísticas em coleções particulares (Lisboa, Porto, Coimbra, Algarve, Viseu, Pombal, Tramagal, Peniche, Mafra, Carregal do Sal, S. Pedro do Sul, Avanca, …) e no estrangeiro (Argentina, Espanha, França, Grécia, Áustria, Canadá e EUA…). Apresentei exposições em Lisboa, Castelo Branco, Tramagal, Óbidos, S. Pedro do Sul, Nelas, Carregal do Sal, Santa Comba Dão, Penalva do Castelo, Tondela, para além de variadas mostras individuais e coletivas em Viseu, desde 1987 (III Salão Pintura da Feira de S. Mateus).

Livros editados: coletâneas de Contos- Actos de Necessidade; Histórias que chegam a ser comoventes … ou a redundância do passado; Histórias da Feira (2014); GICAV – 20 anos de intervenção e criatividade (coordenação); Histórias do Mar – infantil(Vieira da Silva – Lisboa; 2016); Poesia: Verso ante Verso; Alma Penada, “Versos Concêntricos”, editado pelas Edições Sagesse (Palimage); Ode à cidade de Viseu (Quartzo editora – 2013), Santa Cruz da Trapa – Verso e Reverso (Quartzo Editora – 2013); “A Osmose do Ser” (Artelogy- Porto 2015); Reflexos e Refúgios (poesia ilustrada- Editora Exemplo 2017); Mentes Criminosas- contos/edições esgotadas (2017); Mitos Urbanos – Contos (edições Esgotadas 2018). Participei nas coletâneas “Poesia Contemporânea”, Páginas Lentas (Gicav), “Antologia Poética Viseu 2011”, “Palavras (Com)sentidas” – coletânea de contos (Vieira da Silva), Antologia “O Olhar da Língua Portuguesa no Mundo ” -2016; ConVersos (Vila Poesia- Sta Crus da Trapa 2018) entre outras…e concursos (“Concurso Nacional de Poesia 2014”; Jogos Florais Feira São Mateus e CM Tondela; Concurso Nau dos Sonhos da Ass. Portu. De Poetas – 1.º Prémio em 2017 e 2018 …) e em outras revistas nacionais e locais (Coconut; Animarte-colaborador assíduo; publicações brasileiras (Miau; Gueto) e norte americana (Amar).).