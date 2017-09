Outono Quente 2017

O Parque Aquilino Ribeiro em Viseu acolhe mais uma edição do Outono Quente, um encontro comunitário de artes, que durante cinco dias junta música, danças tradicionais, ações de saúde e bem estar, espaço criança e espaço ler e conversar.

Começa já no dia 4 de outubro e termina no dia 8, e terá uma programação para todos os gostos e idades.

O Outono Quente é organizado e produzido pela Zunzum Associação Cultural com a parceria do Município de Viseu e de variadas instituições.