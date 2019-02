Parceiros reúnem-se para ativar rede de apoio ao Empreendedorismo no Douro

A Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM Douro) e a Associação de Municípios Douro Alliance dinamizaram no dia 6 de fevereiro, no Museu do Douro, Peso da Régua, reunião de parceiros estratégicos. Unir esforços para fortalecer a região através da Rede EmpreenDouro é o grande objetivo. Estiveram presentes 22 entidades, públicas e privadas, regionais e nacionais, entre instituições de ensino superior, associações empresariais, associações de desenvolvimento e de municípios e instituições públicas, incluindo o setor cultural. A maioria destas entidades estiveram na génese da Rede EmpreenDouro, uma rede de apoio ao empreendedorismo que foi constituída em 2010 e se tornou pública posteriormente em 2012, alcançando maior reconhecimento em 2013 e 2014 com os prémios Douro Empreendedor. Este foi um projeto de união de esforços e competências potenciadoras do espírito empreendedor na região do Douro, tirando partido dos recursos aí existentes, e que ao longo de cerca de 5 anos criou uma série de iniciativas importantes de promoção do empreendedorismo, e estabeleceu uma ligação de cooperação entre instituições que deverá agora ser continuada. O hup!douro – Empreendouro – Empreender no Douro Rumo a 2020, surge neste contexto, com a intenção de revitalizar e renovar a rede antecedente. Nesta reunião a CIM Douro reiterou “que não se pretende elaborar nenhuma atividade que possa colidir com as iniciativas desenvolvidas por cada entidade que está presente no terreno, como por exemplo o apoio direto a empreendedores. O objetivo passa por estabelecer uma rede de retaguarda, alargada e próxima dos cidadãos, e que tire partido das competências existentes em cada parceiro potenciando complementaridades, estruturandose de forma mais eficiente com benefícios para os potenciais empreendedores.” Foi também apresentado um estudo de benchmarking, onde foram identificados vários casos nacionais e internacionais de redes, e um conjunto de boas práticas que poderão inspirar as iniciativas a implementar no Douro. A CIM Douro, nesta fase inicial, propõe-se a ser o motor desta rede fazendo um mapeamento dos agentes e atores no terreno, incluindo atores mais recentes, restabelecendo um contacto de proximidade com os parceiros que constituem a Rede EmpreenDouro. Perceber e definir em conjunto o papel de cada um, a sua especialização e as formas de comunicação entre os vários membros. Aprender com as atividades desenvolvidas no passado e encontrar soluções sustentáveis e duradouras para a consolidação de uma rede que todos concordam ser importante. Esta reunião enquadra-se no projeto hup!douro – Empreendouro, Empreender no Douro Rumo a 2020. Um projeto promovido pela CIM Douro e pela Douro Alliance que tem como objetivos a criação de uma rede de promoção do empreendedorismo, exploração de novas ideias, e incentivo à criação de novas empresas e emprego qualificado nos 19 municípios que compõem a região NUTs III Douro. É um projeto que se divide em várias ações, sendo de destacar o benchmarking de empreendedorismo e inovação que consiste na identificação de boas práticas referente à utilização de redes e de instrumentos de apoio ao empreendedorismo; Ações de capacitação de técnicos municipais para que haja uma resposta mais eficaz às solicitações dos empreendedores; Criação do balcão do empreendedor do Douro, que poderá consistir na definição de “front-offices” em cada um dos 19 municípios. O mote está lançado, os parceiros participaram de forma ativa na sessão de trabalho e a expectativa está criada. Esperam-se agora os resultados dos primeiros estudos que estão em desenvolvimento, bem como uma agenda de iniciativas onde se conta com a participação não só das instituições, mas também dos empresários e potenciais empreendedores.