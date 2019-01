PARLAMENTO DOS JOVENS NA ESCOLA SECUNDÁRIA VIRIATO

Uma vez mais, a Escola Secundária Viriato aceitou o desafio de participar no Projeto do Parlamento dos Jovens, este ano com o tema: As alterações climáticas.

Numa tentativa de consciencializar os jovens de que todos somos responsáveis pela conservação do meio ambiente, o Ensino Básico discutiu medidas que possam “salvar os oceanos”, enquanto o Ensino Secundário se debruçou sobre “as diferentes maneiras de reverter o aquecimento global”.

Ao longo das últimas semanas, vários foram os momentos de reflexão sobre a proteção do meio ambiente e o envolvimento ativo dos alunos foi visível na sua participação no debate com o Deputado Hélder Amaral, a 21 de janeiro, onde aquele expôs possíveis soluções que poderão ajudar a combater o problema. Marcou-se, assim, o início da campanha eleitoral para as listas que apresentaram medidas para as questões “Alterações climáticas: Salvar os Oceanos!” e “Reverter o Aquecimento Global”.

Espera-se que os alunos deputados que venham a ser escolhidos nas sessões escolares saibam apresentar e defender as medidas constantes dos seus Projetos de Recomendação e tenham uma excelente participação nesta discussão, de extrema importância para a sociedade atual.