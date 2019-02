Parlamento dos Jovens | Viseu Mesa da Sessão Distrital já está constituída

Foram eleitos, pelos seus pares, em reunião realizada, dia 13 de Fevereiro, na Direcção Regional do Centro do IPDJ – Serviços Desconcentrados de Viseu, os deputados que irão constituir a Mesa da Sessão Distrital de Viseu a realizar no próximo dia:

Secundário: 18 de Março

Auditório da Escola Superior de Tecnologia – IPV

Presidente: Maria Carlota Fonseca

Escola Secundária Emídio Navarro – Viseu

Vice-Presidente: Kevin Alexandre Batista Figueiredo

Escola Secundária de Penalva do Castelo

Secretário: André Augusto

Escola Secundária Alves Martins – Viseu

Recorda-se que relativamente à Sessão Distrital participam 30 Escolas do Ensino Secundário num total de 60 deputados efectivos e 30 suplentes.

Este Programa, que a Assembleia da República organiza em colaboração, entre outras entidades, com o Instituto Português do Desporto e Juventude, tem por objectivo

promover a educação para a cidadania e o interesse dos jovens pela participação cívica e pelo debate de temas de actualidade.

Este ano o tema seleccionado para a Sessão do Secundário é: “ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS REVERTER O AQUECIMENTO GLOBAL”