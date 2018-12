Paróquia e Município homenageiam Bispo Emérito de Viseu

A Paróquia, em colaboração com o Município, homenageou o Bispo Emérito de Viseu, D. Ilídio Pinto Leandro na Festa em honra de Nossa Sr.ª da Conceição, realizada no dia 8 de dezembro na Igreja Nossa Sr.ª da Conceição, em Oliveira de Frades. Marcaram presença nesta Festa o Pároco Manuel Fernandes, o Monsenhor José Vieira, o Presidente da Câmara Municipal, Paulo Ferreira, acompanhado pelos Vereadores Carlos Pereira e Clara Vieira e a comunidade em geral. A esta homenagem associou-se o Encontro de Coros que contou com a participação do Grupo Coral Vera Cruz (Aveiro), do Grupo Orfeão UCR! (Canelas – Vila Nova de Gaia) e do Grupo Vozes de Lafões (S. Pedro do Sul), propiciando um agradável momento à comunidade, onde foi privilegiada a música sacra.