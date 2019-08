Parque Urbano de Pinhel vai ser inaugurado dia 25 de agosto

Situado no coração da cidade, o Parque Urbano de Pinhel vai ser inaugurado no dia 25 de

agosto, Dia da Cidade, às 12.00h, estando confirmada a presença da Presidente da

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Ana Abrunhosa.

Construído no local onde durante algumas décadas esteve o Campo de Futebol Astolfo da Costa, o

Parque Urbano de Pinhel representa uma aposta da autarquia pinhelense na qualidade de vida dos

moradores da cidade e do concelho, oferecendo-lhes um espaço de lazer pensado para ser usufruído

por pessoas de todas as idades.

A obra decorreu conforme previsto e representa um investimento na ordem dos 630 mil euros,

comparticipados no âmbito do Portugal 2020 – Programa Operacional Regional do Centro – Eixo

Prioritário “Afirmar a sustentabilidade dos territórios” – CONSERVAR.

Excerto da memória descritiva:

“Os conceitos definidos para a proposta foram fundamentalmente norteados pela intenção de dar

polivalência ao espaço e a necessária versatilidade e conforto humano, não descurando o arranjo

urbanístico e paisagístico a que obriga a centralidade do espaço.

Para se alcançar os objetivos definidos, quer do ponto de vista estético, quer da consolidação

estrutural e ambiental da área que será objeto de intervenção, propõe-se uma adequada

preparação/modelação do terreno associada à implantação de uma estrutura verde, capaz de

responder às necessidades específicas do projeto.

Permitir uma confortável circulação pedonal e interligação com os percursos já existentes, foi uma

preocupação constante na realização deste projeto, motivo pelo qual é criada uma rede de caminhos

que se interligam e permitem o fácil atravessamento do parque e/ou o acesso às várias zonas de

estadia propostas para o mesmo.

No interior deste, na parte central, é proposto um pequeno elemento de água, ladeado por um

pequeno edifício de apoio com bar e, no extremo oposto, por um mini-anfiteatro.

Dispersas ao longo dos caminhos criam-se outras pequenas zonas de estadia que potenciam não só a

prática desportiva, nomeadamente de basquetebol, voleibol de praia e ténis de mesa, como também o

recreio e o lazer, graças à presença de equipamento infantil, mesas e bancos e um espaço para a

prática de jogos tradicionais.

No espaço mais central, três espaços relvados, um destes modelado, também destinados a incentivar

o recreio e o lazer.

Os caminhos e zonas de estadia pretendem ser confortáveis à circulação e apresentar uma desejável

permeabilidade, pelo que os pavimentos serão maioritariamente em betão poroso.

O desejo de dar ao parque um caráter mais urbano é outra constante. As composições vegetais

marcam claramente o espaço e pretendem contribuir para a sua valorização.” (*)

(*) Texto Green|Arq – estudos e projetos de arquitetura paisagista