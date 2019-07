Parque Urbano de Tondela acolhe Dia dos Jogos Desportivos a 07 de julho

O Parque Urbano de Tondela vai ser palco, no próximo domingo, 07 de julho, do Dia dos Jogos Desportivos.

Pretende-se que este seja um dia de diversão e convívio entre as diferentes gerações que, ao longo de três meses, participaram ativamente nas diversas modalidades deste grande evento.

Ao longo do dia terão lugar várias atividades de grupo, insufláveis, jogos e muita animação.

No final do dia e em jeito de agradecimento, através de uma singela cerimónia, serão entregues lembranças a todas as coletividades que participaram na edição deste ano dos Jogos Desportivos.