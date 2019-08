Partido Aliança – Audiência com o Presidente da Câmara do Sátão

“Uma delegação da lista do ALIANÇA presidida pelo seu cabeça de lista, Pedro Escada, reuniu com Paulo Lopes dos Santos, Presidente da Câmara Municipal do Sátão.

O cabeça de lista às eleições legislativas do Aliança pelo círculo eleitoral de Viseu, Pedro Escada, com o intuito de conhecer melhor a realidade dos diversos concelhos do distrito e concomitantemente com o propósito de apresentar as soluções do Aliança para os problemas identificados, continua a sua ronda de reuniões com os presidentes de câmara do distrito de Viseu.

Naquela reunião de trabalho, o cabeça de lista do Aliança, partilhou as suas preocupações com a falta de cuidados de Saúde condignos, as questões das acessibilidades, os problemas ambientais, a questão demográfica, o desinvestimento na economia social, a migração das populações para o litoral, a falta de investimento público e privado que potencie a criação de emprego e consequente crescimento económico.

Ouviu igualmente da parte do Sr. Presidente da autarquia as suas preocupações e principais reivindicações, nomeadamente a N229, e a questão das delegações de competências nas áreas da saúde e educação.

Por fim, apesar de algumas visões diferentes próprias de uma democracia madura, o cabeça de lista do Aliança manifesta a sua satisfação pelo espírito democrático e cordial que presidiu àquela reunião de trabalho.”