Passagem de ano brinda a 2018 e declara Viseu “Cidade Europeia do Folclore

O cartaz da Passagem de Ano em Viseu promete uma noite inesquecível na grande Praça da Feira de São Mateus. Com cenografia patrimonial da Sé de Viseu e do casario medieval da Cidade de Viriato, a noite será marcada por um grande espetáculo de fogo-de-artifício, tendo no palco a banca-ícone do folk nacional OQUESTRADA, Moullinex e o melhor do folclore local.

Nas boas-vindas ao Ano Novo, Viseu lança o mote da sua promoção para 2018 – “Cidade Europeia do Folclore” – decorrente de cidade organizadora do festival EUROPEADE.

A noite arranca pelas 21 horas, com a atuação de três grupos de folclore do concelho no palco principal: o Rancho Folclórico da Associação “As Cabacinhas de Santiago”, o Rancho Folclórico de Gumirães e o Grupo Folclórico Leões da Beira de Rio de Loba.

O programa da noite de Réveillon conta ainda com a atuação do grupo viseense Tranglomango, pelas 22 horas, que é acompanhado em palco por alguns convidados da “casa”: o Grupo Etnográfico de Várzea de Calde, a rapper KIKA G, os Zés Pereiras de Torredeita, António Serginho, Sara Yasmine e Osso Ruído.

Pelas 23 horas, a banda OQUESTRADA sobe ao palco para pôr os muitos milhares de participantes a cantar e a dançar, na preparação da contagem decrescente ao novo ano. “Oxalá Te Veja” e “Se Esta Rua Fosse” são alguns dos hinos que bebem inspiração nas raízes da música popular portuguesa, com “aroma” a fado e folclore, e que integram a bagagem musical deste grupo com 15 anos de carreira.

E é com o fogo-de-artifício que Viseu se despedirá do “Ano Oficial para Visitar Viseu”. Perto das 24 horas, um espetáculo de luz e cor invadirá os céus da cidade-jardim e terá como cenário o recorte único do Centro Histórico. Os símbolos e as cores tradicionais do folclore português marcam o desenho pirotécnico desta noite, que terá por banda sonora temas de grandes autores nacionais que reinterpretaram as raízes da música popular portuguesa, como OQUESTRADA, Virgem Suta, Deolinda, Miguel Araújo ou Os Azeitonas.

Já com o pé em 2018, os OQUESTRADA garantem a animação da primeira hora do novo ano.

O viseense e artista de música eletrónica Moullinex sobe ao palco pelas 01 horas, encerrando assim as comemorações do Réveillon.

No recinto, instalar-se-á ainda uma praça de “tasquinhas” e bares, garantindo uma oferta variada de petiscos e bebidas para todos os viseenses e amigos de Viseu. A Associação Mutualista Montepio é patrocinadora oficial do “Viseu Natal” e CABRIZ a marca de espumantes do Dão oficial da Passagem de Ano, que terá o seu produto à venda nos pontos de venda instalados no Campo de Viriato.