PASSEIO DA MEMÓRIA VISEU

A Alzheimer Portugal vai realizar em Setembro a 7ª edição do Passeio da Memória, que celebra o Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer. Este evento tem como objetivos informar e consciencializar para a importância de reduzir o risco de desenvolver demência, para os sinais de alerta da Doença de Alzheimer e, sobretudo, para a importância do diagnóstico atempado.

Venha caminhar connosco, em Viseu, sábado, 16 de setembro.

Ponto de encontro – Rossio – 9H30

Inscrições:

http://passeiodamemoria.org/pt/inscricoes

Ajude a não esquecer e não será esquecido!