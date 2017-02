Paula Cardoso substitui Agostinho Ribeiro na direção do Museu Grão Vasco

Paula Cardoso, técnica superior do Museu Nacional Grão Vasco (MNGV), é, a partir de hoje, a nova diretora, em regime de substituição, do MNGV, conforme despacho exarado superiormente. Na página do facebook do MNGV, Agostinho Ribeiro, num texto de despedida, escreve que Paula Cardoso é uma “profissional competente, dotada de uma rara capacidade de trabalho e de uma inquebrantável dedicação à causa pública”. Agostinho Ribeiro deseja-lhe “os maiores sucessos no desempenho destas exigentes funções, na certeza de que as saberá exercer com a dignidade, capacidade e competência com que já nos habituou”. O ex-director manifesta, também, a toda a equipa do MNGV o desejo dos “maiores sucessos e felicidades, tanto pessoais como profissionais”.

Ao terminar sua comissão de serviço e face às decisões unânimes tomadas na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal de Viseu, solicitando a sua recondução no exercício destas funções, Agostinho Ribeiro agradece aos mais altos responsáveis de Viseu, bem como a outras entidades públicas e a várias personalidades e entidades viseenses e não viseenses “a forma sempre generosa e colaborante com que nos ajudaram a cumprir a nossa missão de serviço público cultural”.

Expressando “o sentimento claro do dever cumprido”, o ex-diretor elogia toda a equipa do museu e deseja “que seja dada continuidade à afirmação e visibilidade cada vez maior do nosso Museu”.

(Ver entrevista feita a Agostinho Ribeiro, publicada na próxima edição em papel do NV, dia 2 de fevereiro)