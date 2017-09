Paulo Paula e Inês Monteiro triunfaram em Viseu

Neste domingo, dia 24 de setembro, teve lugar em terras de Viriato mais uma edição da EDP Meia Maratona do Dão – Corrida da Emoção, a quinta etapa do calendário de 2017 do circuito EDP Running Wonders. O evento contou com duas provas competitivas de 21km e 10km e ainda uma caminhada solidária que reverteu a favor de várias instituições solidárias da região de Viseu.

No setor masculino dos 10km, Cristiano Pereira (Casa do Povo de Mangualde) voltou a vencer à semelhança de Castelo Branco, com 00.32’38’’ seguido de Adelino Oliveira com 00.34’09’’ e de José Sousa com 00.34’12’’. Na prova feminina, a vitória sorriu a Tânia Pereira (ACR Cambra), com o tempo de 00.41’57’’ o segundo lugar para Catarina Fernandes (Viriathvs Runners Viseu) com 00.43’05’’ e para completar o pódio, Patrícia Pereira com 00.43’22’’.

Na Meia Maratona Masculina, o campeão brasileiro Paulo Paula (Sckechers Brasil) completou a prova em 01.06’40’’. Em segundo lugar ficou o português Rui Teixeira (Sporting Clube de Portugal) com 01.07’24’’ e em terceiro Carlos Costa (CDS Salvador do Campo) com 01.07’50’’. Na prova feminina, Inês Monteiro (Clube de Atletismo de Seia) foi a grande vencedora com 01.16’28’’ seguida de Carla Martinho (Recreio Desportivo de Águeda) com 01.18’12’’ e de Marisa Barros (Sport Comércio e Salgueiros) com 01.19’27’’.

No final houve ainda tempo para uma homenagem ao ex-atleta e campeão olímpico Carlos Lopes, padrinho da EDP Meia Maratona do Dão – Corrida da Emoção. Com a organização da GlobalSport e total apoio e envolvimento da Câmara Municipal de Viseu, cerca de 8000 pessoas preencheram as ruas e ruelas de Viriato, neste que é o Ano Oficial para Visitar Viseu.