Pedro Burmester sobe ao palco do TRC no Dia de Portugal

O reputado pianista Pedro Burmester vai atuar no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, no âmbito das celebrações do Dia de Portugal, das Comunidades e de Camões. Antigo diretor artístico e de educação da Casa da Música, projeto que ajudou a criar e a implementar, e atualmente professor na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo no Porto, para além de desenvolver uma intensa atividade artística, Burmester vai subir pela primeira vez ao palco da mais bela sala de espetáculos da região do Douro na noite de 10 de junho, pelas 21h30. O valor do ingresso é de 15€.

Pedro Burmester nasceu no Porto. Foi durante dez anos aluno de Helena Costa, tendo terminado o Curso Superior de Piano do Conservatório do Porto com 20 valores em 1981. Posteriormente, deslocou-se aos Estados Unidos onde trabalhou entre 1983 e 1987 com Sequeira Costa, Leon Fleisher e Dmitry Paperno. Paralelamente, frequentou diversas masterclasses com pianistas como Karl Engel, Vladimir Ashkenazi, T. Nocolaieva e E. Leonskaja. São de destacar colaborações com os maestros Manuel Ivo Cruz, Miguel Graça Moura, Álvaro Cassuto, Omri Hadari, Gabriel Chmura, Muhai Tang, Lothar Zagrosek, Michael Zilm, Frans Brüggen, Georg Solti, Leopold Hager, Baldur Brӧnnimann e Peter Rundel.