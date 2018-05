Pedro Machado apresentou recandidatura à presidência da Turismo Centro de Portugal

Pedro Machado, presidente da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal, formalizou hoje a candidatura a um segundo mandato à frente dos destinos do organismo que rege a maior e mais diversa região turística nacional. A apresentação foi feita na sede do Turismo Centro de Portugal, em Aveiro, onde Pedro Machado entregou a lista proposta aos órgãos dirigentes. As eleições, para o período 2018-2023, vão decorrer no próximo dia 23 de maio, com mesas de voto em Aveiro, Guarda e Leiria.

A lista candidata à Comissão Executiva integra cinco elementos, sendo composta por Pedro Machado, João Azevedo (presidente da Câmara Municipal de Mangualde e presidente do Conselho Regional do Centro), José Ribau Esteves (presidente da Câmara Municipal de Aveiro e Presidente da Comunidade Intermunicipal de Aveiro), Maria do Céu Albuquerque (presidente da Câmara Municipal de Abrantes e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo), Jorge Loureiro (empresário e vice-presidente da AHRESP – Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal). João Azevedo e Maria do Céu Albuquerque são os novos elementos na lista proposta.

Luís Correia, presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco e atual Presidente da Assembleia-Geral do Turismo Centro de Portugal, e Manuel Machado – presidente da Câmara Municipal de Coimbra, presidente da Associação Nacional de Municípios e atual Secretário da Mesa da Assembleia Geral – renovam a sua candidatura, respetivamente, a Presidente e a Secretário da mesa.

Pedro Machado destacou, na apresentação da lista, a representatividade expressa na candidatura que encabeça. “A lista traduz a representação dos 100 municípios, de todas as oito comunidades intermunicipais, e dos principais movimentos associativos regionais e nacionais. Estão presentes, de forma física, todos os territórios que compõem a marca Centro de Portugal. Há também um aumento da representatividade das várias associações nos órgãos do Turismo Centro de Portugal (a AHP – Associação da Hotelaria de Portugal, a AHRESP – Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, a Associação das Aldeias Históricas de Portugal, a ADXTUR – Associação das Aldeias do Xisto e a Associação das Termas de Portugal) e também do setor privado, representado pelo Grupo Visabeira”, disse.

“A nossa candidatura é subscrita por 91 das 100 câmaras municipais e por 19 associações, num total de 110 subscrições. Entre elas, subscrevem-na a APAVT – Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, a ARAC – Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor, APECATE – Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos, Associação dos Artesãos da Serra da Estrela, o NERGA – Núcleo Empresarial da Região da Guarda, o CEC – Conselho Empresarial do Centro, a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, a AD ELO – Associação Desenvolvimento do Baixo Mondego, o CERV – Conselho Empresarial Região de Viseu, CVR Beira Interior, CVR Dão, CVR Lisboa, ACISO – Associação Empresarial Ourém – Fátima, e a ADIRN – Associação Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, quando bastavam 39 subscrições para ser validada. E são 91 câmaras, e não as 100, dado não nos ter sido possível contactar todas, presencialmente, como desejaríamos, dentro do prazo para apresentação desta candidatura. Este é um voto de confiança institucional enorme, mas também uma grande responsabilidade que nos é dada para mais um mandato”, acrescentou.

Depois, o candidato introduziu algumas das ideias-chave da sua candidatura. Em primeiro lugar, consolidar o crescimento dos indicadores do turismo no Centro de Portugal. “Nos últimos cinco anos, entre 2013 e 2017, o número de hóspedes subiu de 2,1 para 3,2 milhões e as dormidas aumentaram de 3 para praticamente 6 milhões. São números muito significativos e uma das nossas primeiras metas é consolidar este crescimento, que foi de 14% anual, acima dos 7,3% da média nacional e que é transversal a todo o território da região”, declarou.

A aposta na qualificação dos recursos humanos, tanto internamente, no que respeita aos serviços do Turismo do Centro, como entre os operadores turísticos dos vários setores da atividade, é outra das prioridades do candidato. Da mesma forma, Pedro Machado tenciona rever o plano de marketing aprovado em 2014 e pôr em prática uma agenda assente em quatro desafios: o desenvolvimento da sustentabilidade como um desígnio do turismo no Centro de Portugal; a aposta nos ativos qualificantes, de forma a melhorar a experiência dos visitantes do território; a inovação, através de redes funcionais colaborativas; e a competitividade, numa lógica de posicionamento para o Portugal 2030.

Pedro Machado agradeceu ainda o empenho, dedicação e confiança dos membros cessantes dos órgãos sociais da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal.

Pedro Machado nasceu em Coimbra, a 27 de novembro de 1966. É licenciado em Filosofia e Mestre em Psicologia Educacional, pela Universidade de Coimbra. Frequenta o doutoramento em Turismo, pela Universidade de Aveiro. É Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal desde 2013 e também preside à ARPT – Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal desde 2012. Integra o Conselho Geral do Instituto Politécnico de Viseu e é membro cooptado do DGEIT – Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro, e da ESTH/IGP – Escola Superior de Turismo e Hotelaria do Instituto Politécnico da Guarda.

Mandatário da Candidatura

Comendador Mário Pereira Gonçalves

(Presidente da AHRESP – Associação de Hotelaria, Restauração, e Similares de Portugal)

Mesa da Assembleia

Presidente da Mesa: Luís Manuel dos Santos Correia

(Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco)

Secretário Mesa: Manuel Augusto Soares Machado

(Presidente da Câmara Municipal de Coimbra e da Associação Nacional Municípios Portugueses)

Comissão Executiva

Presidente:Pedro Manuel Monteiro Machado João Nuno Ferreira Gonçalves Azevedo

(Presidente Câmara Municipal de Mangualde)

José Agostinho Ribau Esteves

(Presidente Câmara Municipal de Aveiro e da Comunidade Intermunicipal Região de Aveiro)

Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque

(Presidente da Câmara de Abrantes e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo)

Jorge Manuel da Silva Almeida

(Vice-Presidente da AHRESP)

Conselho de Marketing

Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes

(Câmara Municipal Leiria)

Pedro Miguel Ferreira Folgado

(Presidente Câmara Municipal de Alenquer e Presidente Comunidade Intermunicipal Oeste)

José Eduardo Arimateia Antunes

(Administrador Grupo Visabeira)

António Luís Vaz da Veiga Camões

(Associação Hotelaria de Portugal)

Victor Jorge Paiva Leal

(Presidente da Associação Termas de Portugal)

Paulo Alexandre Bernardo Fernandes

(Presidente da ADXTUR – Associação das Aldeias do Xisto)

António dos Santos Robalo

(Presidente Aldeias Históricas de Portugal – Associação de Desenvolvimento Turístico)