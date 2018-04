Pedrógão Grande | depois dos incêndios do verão passado, chegam as startups

Face à tragédia, três amigos com raízes na região decidiram contribuir com o seu know-how para o renascer da atividade económica local. A primeira fase chegou em Outubro, sob a forma de conhecimento, com a organização da conferência ‘Re-Nascer – Depois das Cinzas’, que levou a Pedrógão Grande empresários e gestores naturais desta região e com sucesso firmado nacional e internacionalmente, para inspirar e envolver os agentes económicos locais.

Meio ano depois, serão apresentados (no dia 5 de maio) os projetos desenvolvidos no âmbito deste programa.

Nesse momento, foi anunciado o lançamento do ‘Re-Nascer Challenge’, um programa de aceleração de startups locais, criadas por pessoas afetadas direta ou indiretamente pelo fatídico incêndio do ano passado.

O concurso ‘Re-Nascer Challenge’ teve uma grande receptividade por parte da comunidade local. Desde Fevereiro que os empreendedores concorrentes estão a desenvolver os seus projetos com o apoio de mentores e têm tido ações de formação em áreas estratégicas, com especialistas como Rafael Nacif, ou o Frederico Carvalho, que é um dos maiores especialistas em marketing digital no nosso país.

Para a organização, está a ser um percurso muito gratificante. Os projetos estão a evoluir e, no dia 5 de maio, irá ter lugar a grande final, onde todos os empreendedores apresentarão as suas propostas ao público e a um júri.

Agenda do evento:

9h30 – Check-in

10h00 – Aula aberta sobre gestão de recursos humanos, equipas e finanças, com Paulo Barradas da Bluepharma e algumas pessoas da sua equipa de gestão.

Até agora, durante o processo de aceleração, têm sido desenvolvidas formações fechadas e muito focadas no plano de negócios. Esta, será a única sessão aberta e com temas orientados a todos os empresários, ou seja, serão tratados temas sobre o “pós” empresa aberta e não sobre o momento onde ainda está a ser desenvolvida a ideia.

12h00 – intervalo

14h00 – Pitch/apresentações individuais de cada empreendedor.

Júri composto por pessoas com provas dadas. Confirmações de Paulo Barradas da Bluepharma e de João Paulo Catarino, responsável pela Unidade de Missão para a Valorização do Interior.

haverão ainda outras empresas reconhecidas representadas, bem como organismos públicos. O público será também chamado à escolha dos projetos.

16h00 – Sessão de encerramento e anúncio dos vencedores. Presença, a confirmar, do Ministro Adjunto Pedro Siza Vieira na sessão de encerramento.

17h00 – After Party

Mas o projeto Re-Nascer está a “ganhar asas” e, no encerramento, serão lançadas 3 grandes iniciativas:

1) O RE-NASCER SUMMIT – grande evento anual de empreendedorismo do interior, onde virão grandes empresários, investidores e organizações relevantes no ecossistema empreendedor nacional e internacional. Com este evento pretende-se trazer todos os anos inspiração para os empreendedores locais, debate sobre os principais desafios para o futuro e promover um grande momento de networking entre entidades locais e todos os convidados.

2) O RE-NASCER CHALLENGE – grande concurso anual de startups no interior, como objetivo de descobrir talentos, ideias, projetos e marcas, de forma a serem dadas condições para que possam crescer e transformar-se em projetos sustentáveis. Os concorrentes passam por um programa de aceleração, com formação e mentorização, para que no final consigam apresentar a sua ideia a potenciais investidores, bem como dar a conhecer a sua startup ao público geral.

3) O RE-NASCER HUB A PONTE – uma rede de incubadoras que servirá de ponto de apoio permanente a empreendedores. Nestes espaços de portas abertas, pretende-se trazer um ambiente de inspiração constante, com as formações e workshops. Espaços de co-work e salas, para que as empresas se possam instalar e, num ambiente de colaboração, consigam reunir sinergias e ser mais fortes. Estes espaços serão igualmente um ponto de atendimento, no apoio aos desempregados para desenvolverem os seus projetos de auto-emprego.

No encerramento serão anunciados a data do próximo RE-NASCER SUMMIT e o 1º local do RE-NASCER HUB A PONTE.