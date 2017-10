PELO MENOS 327 FARMÁCIAS DE SERVIÇO AOS INCÊNDIOS ONTEM À NOITE

A rede de farmácias reforçou o serviço às populações devido à crise dos incêndios.

Ontem à noite ficaram de serviço 327 farmácias em toda a Região Centro .

Aveiro Anadia Óscar Alvim

Aveiro Anadia Rangel

Aveiro Anadia Termal

Aveiro Anadia Andrade

Aveiro Anadia Triunfo

Aveiro Anadia Gina

Aveiro Anadia Alda Baptista

Aveiro Anadia Duarte

Aveiro Anadia Mendes De Vasconcelos

Aveiro Anadia Margarida

Aveiro Anadia São José

Aveiro Aveiro Ala

Aveiro Aveiro Simões

Aveiro Aveiro Lusitana

Aveiro Aveiro Tomás

Aveiro Aveiro Da Ria

Aveiro Aveiro Gomes Ferreira

Aveiro Aveiro Verdemilho

Aveiro Ílhavo Morais

Aveiro Ílhavo Santos

Aveiro Mealhada Brandão

Aveiro Mealhada Nova

Aveiro Mealhada Ferreira Do Vale

Aveiro Mealhada Silva Campos

Aveiro Mealhada Do Foral

Aveiro Oliveira Do Bairro Sanal

Aveiro Oliveira Do Bairro Marvone

Aveiro Oliveira Do Bairro Rodrigues

Aveiro Oliveira Do Bairro Higiene

Aveiro Oliveira Do Bairro Central

Aveiro Oliveira Do Bairro Araújo Vicente

Aveiro Vagos Tavares

Aveiro Vagos Viva

Aveiro Vagos Santos Costa

Aveiro Vagos Henriques Pereira

Aveiro Vagos Santos

Aveiro Vagos Giro

Aveiro Vagos Matos

Aveiro Arouca Santo António

Aveiro Arouca Central

Distrito Localidade Farmácia

Aveiro Arouca Galvão

Aveiro Arouca Cabral Brandão

Aveiro Arouca Brandão Alves

Aveiro Arouca Martins E Sousa

Aveiro Castelo De Paiva Adriano Moreira

Aveiro Castelo De Paiva Pinho Lopes

Aveiro Castelo De Paiva Marques Lopes

Aveiro Espinho Grande Farmácia De Espinho

Aveiro Murtosa Júlio Baptista

Aveiro Murtosa Pinho

Aveiro Oliveira De Azeméis Moderna

Aveiro Oliveira De Azeméis Bessa

Aveiro Oliveira De Azeméis Pinheirense

Aveiro Oliveira De Azeméis De César

Aveiro Oliveira De Azeméis Cunha E Silva

Aveiro Oliveira De Azeméis De Loureiro

Aveiro Oliveira De Azeméis Amorim

Aveiro Oliveira De Azeméis Conceição

Aveiro Oliveira De Azeméis Ferraz

Aveiro Oliveira De Azeméis Valente

Aveiro Oliveira De Azeméis Santos

Aveiro Oliveira De Azeméis Pindelo

Aveiro Oliveira De Azeméis Santiago

Aveiro Oliveira De Azeméis Macieira De Sarnes

Aveiro Ovar Carmindo Lamy

Aveiro São João Da Madeira Laranjeira

Aveiro Santa Maria Da Feira Sousa

Aveiro Santa Maria Da Feira Oliveira

Aveiro Vale De Cambra Matos

Aveiro Vale De Cambra Progresso

Aveiro Vale De Cambra Fernandes

Aveiro Águeda Amaral

Aveiro Águeda Falcão

Aveiro Águeda Janeiro

Aveiro Águeda Silva

Aveiro Águeda Santil

Aveiro Águeda Macinhata

Aveiro Águeda Simões Roque

Aveiro Águeda São Roque

Aveiro Águeda Santiago

Aveiro Águeda Correia

Aveiro Albergaria Oliveira

Aveiro Albergaria Confiança

Aveiro Albergaria Vida

Aveiro Albergaria Ferreira

Aveiro Albergaria Vouga

Aveiro Albergaria Nova

Aveiro Albergaria Aliança

Aveiro Estarreja Campos

Aveiro Estarreja Camelo

Aveiro Estarreja Reis

Aveiro Estarreja Martins

Aveiro Sever Do Vouga Terra

Aveiro Sever Do Vouga Vouga

Aveiro Sever Do Vouga Neves

Aveiro Sever Do Vouga União

Castelo Branco Idanha A-Nova Andrade

Castelo Branco Oleiros Garcia Guerra

Castelo Branco Oleiros Martins Gonçalves

Castelo Branco Oleiros Xavier Gomes

Castelo Branco Proença-A-Nova Roda

Castelo Branco Proença-A-Nova Daniel De Matos

Castelo Branco Sertã Patrício

Castelo Branco Sertã Farinha

Castelo Branco Vila De Rei Silva Domingos

Castelo Branco Vila Velha De Ródão Pinto

Castelo Branco Castelo Branco Rodrigues Dos Santos

Castelo Branco Castelo Branco Nacional

Castelo Branco Castelo Branco Lucas

Castelo Branco Castelo Branco Vaz Pereira

Castelo Branco Castelo Branco Gardunha

Castelo Branco Castelo Branco Progresso

Castelo Branco Belmonte Costa

Castelo Branco Belmonte Central

Castelo Branco Covilhã Crespo

Castelo Branco Covilhã Popular

Castelo Branco Covilhã Do Rio

Castelo Branco Covilhã Moderna

Castelo Branco Covilhã Modelar

Castelo Branco Covilhã Estrela

Castelo Branco Covilhã Carvalhense

Castelo Branco Covilhã Bento Leal

Castelo Branco Covilhã Mousaco Torrão

Castelo Branco Covilhã Abreu

Castelo Branco Fundão Vitória

Castelo Branco Fundão Trindade Lourenço

Castelo Branco Fundão Silvares

Castelo Branco Fundão Vale De Prazeres

Castelo Branco Penamacor Melo

Coimbra Cantanhede Seixo

Coimbra Cantanhede Carolino

Coimbra Cantanhede Salutis

Coimbra Cantanhede Miraldo

Coimbra Cantanhede Central

Coimbra Cantanhede Varela Moreira

Coimbra Cantanhede S. Cosme

Coimbra Cantanhede S. Damião

Coimbra Cantanhede Garcia Secades

Coimbra Cantanhede Castanheira

Coimbra Coimbra Adriana

Coimbra Coimbra Do Fórum

Coimbra Coimbra Loureiro

Coimbra Coimbra Cortesão

Coimbra Coimbra Hebel

Coimbra Condeixa-A-Nova Conímbriga

Coimbra Condeixa-A-Nova Anobra

Coimbra Figueira Da Foz Garcia

Coimbra Figueira Da Foz Brito

Coimbra Figueira Da Foz Carvalho

Coimbra Figueira Da Foz Ferreira Souto

Coimbra Figueira Da Foz Margato Pereira

Coimbra Figueira Da Foz Dona Maria

Coimbra Figueira Da Foz Nobreza

Coimbra Figueira Da Foz Nova

Coimbra Figueira Da Foz Saúde Lavos

Coimbra Figueira Da Foz Santa Ana

Coimbra Figueira Da Foz Manitos

Coimbra Mira Pisco

Coimbra Mira Laura Almeida Leite

Coimbra Mira Cruz Ferreira

Coimbra Mira Gil

Coimbra Montemor-O-Velho Nuno Alvares

Coimbra Montemor-O-Velho Manito

Coimbra Montemor-O-Velho Graça

Coimbra Montemor-O-Velho Ferrão

Coimbra Montemor-O-Velho Dias Amaral

Coimbra Montemor-O-Velho Central

Coimbra Montemor-O-Velho Ângelo

Coimbra Montemor-O-Velho Coelho Pereira

Coimbra Soure Jacob

Coimbra Soure Vinha Da Rainha

Coimbra Soure Moderna

Coimbra Soure Castro E Silva

Coimbra Soure Castanheira

Coimbra Soure Balhau

Coimbra Lousã Serrano

Coimbra Miranda Do Corvo Lima Natário

Coimbra Miranda Do Corvo Borges

Coimbra Pampilhosa Da Serra Central

Coimbra Pampilhosa Da Serra Do Zêzere

Coimbra Penacova Alves Coimbra

Coimbra Penacova Tilcor

Coimbra Penacova Luz Marques

Coimbra Penacova Pais Dos Santos

Coimbra Penela Penela

Coimbra Vila Nova De Poiares Santo André

Coimbra Vila Nova De Poiares Martins Pedro

Guarda Aguiar Da Beira Portugal

Guarda Aguiar Da Beira Dornelas

Guarda Figueira De Castelo Rodrigo Bordalo

Guarda Sabugal Lucinda Moreira

Guarda Sabugal Higiene

Guarda Sabugal Aldeia Velha

Guarda Vila Nova De Foz Côa Moderna

Guarda Vila Nova De Foz Côa Barreira

Guarda Almeida Moderna

Guarda Almeida Cunha

Guarda Celorico Da Beira Nova

Guarda Guarda Tavares

Guarda Guarda Mondego

Guarda Manteigas Bráulio Monteiro

Guarda Pinhel Nova De Pinhel

Guarda Pinhel Da Misericórdia

Guarda Pinhel Moderna

Guarda Fornos De Algodres Castanheira

Guarda Meda Pereira

Guarda Trancoso Da Misericórdia

Guarda Trancoso Pereira

Leiria Batalha Moreira Padrão

Leiria Batalha Silva Fernandes

Leiria Leiria Higiene

Leiria Leiria Antunes

Leiria Marinha Grande Moderna

Leiria Marinha Grande A. Guerra Pedrosa

Leiria Marinha Grande Da Praia Da Vieira

Leiria Alvaiázere Anubis

Leiria Alvaiázere Pacheco Pereira

Leiria Alvaiázere Ferreira Da Gama

Leiria Castanheira De Pera Dinis Carvalho

Leiria Figueiró Dos Vinhos Correia Suc.

Leiria Pedrógão Grande Baeta Rebelo

Leiria Pombal Paiva

Leiria Pombal Santa Maria

Leiria Pombal Progresso

Leiria Pombal Popular

Leiria Pombal Salgueiro

Leiria Pombal Ribeiro Correia

Leiria Pombal Redinha

Leiria Pombal Mata Mourisca

Leiria Pombal Mendes

Leiria Pombal Ilha

Leiria Pombal Margarida Domingues

Leiria Pombal Mota

Leiria Pombal Pinho

Leiria Porto De Mós Lopes

Leiria Porto De Mós Mirense

Leiria Porto De Mós Nogueira

Leiria Porto De Mós Rosa

Leiria Porto De Mós Mariângelo

Leiria Porto De Mós Central

Leiria Porto De Mós Almeida

Leiria Porto De Mós S. Cosme

Leiria Alcobaça Magalhães

Leiria Alcobaça S. Tiago

Leiria Alcobaça S. Sebastião

Leiria Alcobaça Taveira

Leiria Alcobaça De Alfeizerão

Leiria Alcobaça Nova

Leiria Alcobaça S. Martinho

Leiria Alcobaça Laborinho

Leiria Alcobaça Serra

Leiria Alcobaça De Cós

Leiria Alcobaça Popular

Leiria Alcobaça De Cela

Leiria Bombarral Hipodermia

Leiria Caldas Da Rainha Branco De Lisboa

Leiria Caldas Da Rainha Vidais

Leiria Caldas Da Rainha De Alvorninha

Leiria Caldas Da Rainha Tornada

Leiria Caldas Da Rainha De Salir

Leiria Caldas Da Rainha Foz Do Arelho

Leiria Caldas Da Rainha Santa Catarina

Leiria Nazaré Silvério

Leiria Nazaré Maria Orlanda

Leiria Nazaré De Famalicão

Leiria Nazaré Coelho

Leiria Óbidos Oliveira

Leiria Óbidos Vital

Leiria Óbidos Srª Da Ajuda

Leiria Peniche Proença

Leiria Peniche Santa Luzia

Leiria Peniche Santo Estevão

Leiria Peniche Serra

Leiria Peniche Confiança

Leiria Ansião Moniz Nogueira

Leiria Ansião Medeiros

Leiria Ansião Castro Machado

Leiria Ansião Pires

Leiria Ansião Rego

Viseu Castro Daire Moderna

Viseu Castro Daire Costa

Viseu Castro Daire Matias Pereira

Viseu Mangualde Feliz

Viseu Mangualde Beirão

Viseu Nelas A. Pais

Viseu Nelas Do Pelourinho

Viseu Nelas Azevedo Pereira

Viseu Santa Comba Dão Monteiro

Viseu Santa Comba Dão Sales Mano

Viseu Sátão Carvalho

Viseu Sátão Santo André

Viseu Vila Nova De Paiva Galénica

Viseu Viseu Gastromil

Viseu Viseu Da Bodiosa

Viseu Viseu Sousa Pais

Viseu Viseu Nova

Viseu Viseu S. José

Viseu Carregal Do Sal Rodrigues

Viseu Carregal Do Sal Ramos

Viseu Mortágua Gonçalves

Viseu Armamar Lúcio

Viseu Armamar Batista Ramalho

Viseu Cinfães Correia

Viseu Cinfães Nespereirense

Viseu Cinfães São Cristóvão

Viseu Cinfães Ferreira

Viseu Lamego Fontoura

Viseu Lamego Fernandes

Viseu Moimenta Da Beira Ferreira

Viseu Moimenta Da Beira César

Viseu Penalva Do Castelo Silveira

Viseu Penedono Rua

Viseu Resende Lemos De Feitas

Viseu Resende União

Viseu São Pedro Do Sul Dias

Viseu São Pedro Do Sul Teixeira

Viseu São Pedro Do Sul Eugénia Rito

Viseu São Pedro Do Sul Pindelo Dos Milagres

Viseu São Pedro Do Sul Seixas Poças

Viseu Sernancelhe Confiança

Viseu Sernancelhe Mota

Viseu São João Da Pesqueira Tavares

Viseu São João Da Pesqueira Ferronha E Silva

Viseu Tabuaço Nova De Tabuaço

Viseu Tabuaço Confiança

Viseu Tarouca Moderna

Viseu Tarouca Augusta

Para além destas, existem outras 37 farmácias, nos concelhos de Arganil, Góis, Tondela, Gouveia, Oliveira do Hospital, Tábua, Oliveira de Frades, Seia e Vouzela sobre as quais não é possível informar quanto à sua disponibilidade por dificuldades de comunicação.

Até ao momento, temos notícia de que duas farmácias foram vítimas de incêndio nas próprias instalações:

– Farmácia da Lajeosa do Dão, Tondela, Viseu.

– Farmácia Central, em Melo, Gouveia, Guarda.

Estas farmácias vão retomar o serviço à população em instalações provisórias cedidas pelas respetivas juntas de freguesia. A Farmácia da Lajeosa já esta terça-feira, a Farmácia Central na quarta-feira.

A Associação Nacional das Farmácias ativou o seu plano de emergência e garantiu o reforço do fornecimento de produtos essenciais à população e bombeiros, com a extraordinária colaboração do sector grossista e da indústria farmacêutica.

A prestação de serviço farmacêutico foi fortemente condicionada, em muitos locais, devido ao fumo, calor intenso e aos cortes de comunicações e estradas.

A ANF endereça uma palavra de encorajamento às equipas das farmácias, profissionais de saúde e de proteção civil, e aos bombeiros no terreno.

As farmácias manifestam a sua profunda solidariedade às populações afetadas.