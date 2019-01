Exposição Missionária Itinerante

No Ano Missionário que começámos (de Outubro 2018 a Outubro 2019) os Institutos Missionários Ad Gentes (IMAG) quiseram participar nesta iniciática e criar uma Exposição Missionária Itinerante com o tema: “Pelos Caminhos do mundo”. Ao percorrera os espaços públicos nas dioceses do país, ela pretende provocar diálogo, interrogações e encontros e deixar, à sua passagem, um rastro daquilo que significa ser-se missão neste mundo, apelando a 2um maior vigor missionário em todas as dioceses, paróquias, comunidades e grupos eclesiais” recordando que a Missão é o ADN de todo o cristão e de toda a Igreja. Sem Missão não há Igreja.

Esta exposição, que na Diocese de Viseu estará exposta na Sé, consiste em blocos diferentes que dialogam e se complementam entre si:

Uma coleção de 14 roll-ups (um alusivo a D. António Barroso, no centenário da sua morte) onde estão colocadas em destaque imagens e palavras; Uma coleção de objetos etnográficos e religiosos, símbolo da diversidade de culturas e religiões.

A exposição missionária vai percorrer todas as dioceses do país neste Ano Missionário Especial. Em Viseu, pode ser vista no Batistério da Sé até ao dia 9 de Fevereiro às 12h00. É um convite aos cristãos da nossa Diocese de Viseu.