O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Mangualde, ontem, dia 12 de setembro, identificou um jovem de 17 anos, pela prática do crime de incêndio, no concelho de Penalva do Castelo.

No âmbito da investigação criminal a um incêndio florestal ocorrido no dia 7 de setembro, procederam à identificação do suposto autor do incêndio, no qual arderam cerca de 1 350 m2 de mato.