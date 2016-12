Penedono reúne idosos em festa solidária

A Câmara Municipal de Penedono concretizou uma vez mais a iniciativa “Natal Solidário”, aquela que pretende ser a maior festa de solidariedade do concelho. Este é um dia de encontro entre a população sénior do município, alicerçado nos valores do Natal, que reuniu este ano mais de 350 pessoas.

O evento, que decorreu no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal, tem como objetivo proporcionar aos “menos jovens” um dia de convívio e de partilha dos valores da amizade e da fraternidade. “É uma iniciativa que encaramos com muita seriedade, é uma forma de reconhecermos a contribuição desta faixa etária da população penedonense para sermos um concelho mais evoluído e solidário. É nossa determinação que todos possam “caminhar na idade” com dignidade, com mais qualidade de vida, para que possam dar vida aos anos”, afirma Carlos Esteves, presidente da Câmara Municipal de Penedono.

O programa terminou com a entrega de presentes a todos os participantes.